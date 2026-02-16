HABER

Van’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Van’ın Gevaş ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi zerine olay yerine ambulans, jandarma, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gevaş Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan ve aynı hastanede ameliyat hemşiresi olarak görev yapan Kazım İbili, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN TAZİYE MESAJI
Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun elim trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sağlık çalışanı için kurumun sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Mesajında, "Gevaş Devlet Hastanesi’nde ameliyat hemşiresi olarak görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Kazım İbili’nin vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sağlık çalışanlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

