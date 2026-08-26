Van’da trafik kazası: 5 yaralı

Van’ın Edremit ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen trafik kazasında kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van Üçüncü Etap Çevreyolu Memursen TOKİ kavşağında meydana geldi. Hafif ticari kamyonet, bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, otomobilde ise biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"TRAFİK IŞIKLARININ ÇALIŞMAMASINA TEPKİ"

Aylar önce kurulumu tamamlanan trafik lambalarının hâlâ devreye alınmadığını belirten vatandaşlar, "Aylar önce yapılan trafik ışıkları neden çalıştırılmıyor. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sık sık trafik kazası yaşanıyor. Her gün kaza korkusu ile kavşaktan geçiyoruz. Herhangi bir kazanın yaşanmaması ve trafik akışını düzenlemek için yapılan trafik ışıklarının çalışması için birilerinin hayatını mı kaybetmesi gerekiyor" dedi.