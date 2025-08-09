HABER

Van’da trafikte bıçaklı kavga

Van’ın İpekyolu ilçesinde yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, Maraş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçların durmasıyla tartışma büyürken, otomobil sürücüsü elindeki bıçakla motosiklet sürücüsünü tehdit etti. Sürücünün ayrıca motosikletlinin kaskına tokat attığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga sona ererken, otomobil sürücüsü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Van
