Van’da zincirleme kaza: 5 yaralı

Van’ın Gürpınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde meydana geldi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen 3 araç, buzlanmadan dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda hasar oluşurken, 5 kişi de hafif şekilde yaralandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

