Vanlı annelerin evlat nöbeti 110'uncu haftasında: "Bu bayrağın altında doğdunuz, yine bu bayrağın altında ölün"

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 110'uncu haftasına girdi. Çocukları farklı tarihlerde terör örgütü PKK tarafından kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti Van İl Başkanlığı binasına yürüyerek burada basın açıklaması yaptı. Parti ve PKK aleyhine sloganlar atan aileler, kararlı duruşlarını sürdüreceklerini belirtti.

Mustafa Fidan

Evladı Şeyma için eyleme katılan Nazlı Sancar, çocuklarını alıncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Amaçlarının sadece hakları olan evlatlarını istemek olduğunu ifade eden Sancar, "Biz onlardan hiçbir şey istemiyoruz. Bu bir evlat mücadelesidir. Son nefesimize kadar da bu haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.

"BU BAYRAĞIN ALTINDA DOĞDUNUZ, YİNE BU BAYRAĞIN ALTINDA ÖLÜN"

Şeyma kızım eğer beni görüyor ve duyuyorsan, ne olur gelin devlet güçlerimize teslim olun. Devlet size kucak açmış, sizler niye bu katillere inanıyorsunuz.

Gelin kaldınız yerden hayatlarınızı devam ettirin. Bu bayrağın altında doğdunuz, yine bu bayrağın altında ölün. Haklı mücadelemden de vazgeçmeyeceğim ve bu kapıdan da ayrılmayacağım" dedi.

16 Ekim 2025
16 Ekim 2025

