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Vanlı genç atık malzemelerden go-kart aracı yaptı: Demir ve profilleri hurdacıdan, koltuğu ise kırık sandalyeden

28.03.2025 16:02
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Van'ın Erciş ilçesinde oto sanayide çalışan 19 yaşındaki Muhammed Can, hurda malzemeden go-kart aracı tasarladı. Aracı 6 ayda tasarladığını kaydeden Can, "Demir ve profilleri hurdacıdan aldım. Motor ve lastikleri internetten sipariş ettim. Diğer malzemeleri sanayide topladım. Koltuğu, kırık sandalyeden yaptım." dedi.

Vanlı genç atık malzemelerden go-kart aracı yaptı: Demir ve profilleri hurdacıdan, koltuğu ise kırık sandalyeden

Erciş Oto Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan 19 yaşındaki Muhammed Can, atıl durumdaki malzemeleri bir araya getirdi.

Can, yaklaşık 6 aylık çalışmasının ardından go-kart aracını tamamlamayı başardı.

Sanayide aracının test sürüşünü yapan Can, hayalini kurduğu go-kart aracını yapmak için birçok malzemeyi bir araya getirdi.

Yorucu bir çalışmanın ardından aracı tamamladığını belirten Can, şunları kaydetti:

"Boş zamanlarımda hayalini kurduğum aracı tasarlamaya karar verdim. Demir ve profilleri hurdacıdan aldım. Motor ve lastikleri internetten sipariş ettim. Diğer malzemeleri sanayide topladım. Koltuğu, kırık sandalyeden yaptım. 6 ayda aracı tasarladım." (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Van
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