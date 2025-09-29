Vargitler açtı, yaylalar sessizliğe büründü

Yılın yalnızca iki ayı tam kapasiteyle hizmet verdiklerini kaydeden işletmeciler en büyük sorunun sezon süresinin kısalığı olduğunu vurguladılar.

Vargit çiçeklerinin açtığı Kayabaşı Yaylasında işletmecilik yapan Ali İhsan Aktaş, sezonun eylül sonu itibarıyla tamamlandığını belirterek "Eylül sonu itibarıyla sezon bitti. Burası daha çok Arap turistlere yönelik olduğu için, onlar gidince turizm sezonu da sona ermiş oluyor. Sezonumuz tam kapasiteyle yaklaşık iki ay sürüyor. Dolayısıyla bugünlerde, hafta sonları yerli turistler geliyor. Sezonumuz fena geçmiyor; her sezon hemen hemen aynı. Tek sıkıntı, sürenin kısa olması; sadece iki ay kadar. İşletmemiz daha çok Arap turistlere yönelik. Genelde Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Umman’dan turistler geliyor. Gelen turistler, daha çok yöresel yemekleri tercih ediyorlar. Buraları adeta cennet gibi görüyorlar; çünkü kendi ülkelerinde böyle yeşillik olmadığı için buraya hayran kalıyorlar. Sürekli gelen müşterilerimiz var, neredeyse onlarla ahbap olduk. Hatta sürekli görüştüğümüz turistler bile var. On günlük turun beş gününü burada geçirenler bile oluyor. Şu anda artık ölü sezon başladı diyebiliriz. Bundan sonra kışa yönelik kapatma hazırlıkları yapıyoruz. Seneye beşinci ayda tekrar açarız" dedi.

Turizmcilerden Ertan Yılmaz ise bölgedeki sessizliğe dikkat çekerek, "Kayabaşı Yaylası’nda turizm sezonu bittiği için maalesef şu anda sessizlik hakim. Oysa sezon içinde burası çok hareketli oluyor; adeta iğne atsanız yere düşmezdi. Daha çok Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’ten gelen turistler ilgi gösteriyor. Sezonun sonuna doğru genelde Umman ve Ürdünlü turistler geliyor. Turizm sezonu genellikle beşinci ayda başlıyor ve bu aylarda sona eriyor. Ancak tek tük gelenler de oluyor. Şu anda çok sessiz. Yaylalarımız çok güzel; vargit çiçekleri açtığında, artık buraları terk etme zamanı geldiği anlaşılır" şeklinde konuştu.

