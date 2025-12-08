HABER

Varto’da 8 köy yolu ulaşıma kapandı

Muş’un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

Varto’da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri kapanan köy yollarında çalışma başlattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek kesimlerde kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğunu belirterek, "Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.
Ekiplerin, kar yağışının devam ettiği bölgelerde aksaklıklara karşı hazır bekletildiği bildirildi.

Varto
