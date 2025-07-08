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Vatandaşa bunları yedireceklerdi! Kötü koku üzerine şikayet alınca gerçek ortaya çıktı: İstiflenmiş halde bulundu

Bursa’nın Gemlik ilçesinde koku şikayeti üzerine denetim yapılan boş tamirhanede, sakatatçılara satılmak üzere istiflenen çok sayıda çürümüş büyükbaş hayvan kafası bulundu.

Vatandaşa bunları yedireceklerdi! Kötü koku üzerine şikayet alınca gerçek ortaya çıktı: İstiflenmiş halde bulundu
Begüm Özkaynak

BAĞ-KUR Sanayi Sitesi’ndeki boş bir tamirhaneden kötü koku geldiği yönündeki şikayet üzerine Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri denetim için söz konusu adrese gitti.

Vatandaşa bunları yedireceklerdi! Kötü koku üzerine şikayet alınca gerçek ortaya çıktı: İstiflenmiş halde bulundu 1

Kapısı çilingirle açılan tamirhanede, paletler arasına istiflenmiş halde çok sayıda büyükbaş hayvan kafası bulundu.

Vatandaşa bunları yedireceklerdi! Kötü koku üzerine şikayet alınca gerçek ortaya çıktı: İstiflenmiş halde bulundu 2

Kurban Bayramı’nda toplanan ve sağlıksız koşullarda saklandığı belirlenen hayvan kafalarının çürüdüğü belirlendi.

Vatandaşa bunları yedireceklerdi! Kötü koku üzerine şikayet alınca gerçek ortaya çıktı: İstiflenmiş halde bulundu 3

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sakatatçılara satılmak üzere istiflenen çürük büyükbaş hayvan kafalarına imha edilmek üzere el konulurken, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Bozulmuş, değiştirilmiş ya da sağlıksız gıda maddesi satmak veya bu amaçla bulundurmak’ suçundan soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Şikâyet Bursa sakatat sanayi sitesi
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