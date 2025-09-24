Vatandaşa yedireceklerdi: Bakanlık ifşa listesini paylaştı!

Bakanlık, gıdada usulsüzlük yapan firmaları bulup halk sağlığını tehdit eden ürünleri tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak 23 Eylül'ün gıda taklit ve tağşiş listesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sitesinden paylaşıldı.

BAKANLIK PAYLAŞTI: İŞTE İFŞA LİSTESİ!

Merkezi Denizli'de bulunan Kocagöz markasının tam yağlı taze beyaz peynirinde yağ oranının düşük olması Bakanlık tarafından 'uygunsuz' bulundu. Kars'ta bulunan Alaaddin Süt Ürünleri tam yağlı taze kaşar peynirinde eritme tuzu kullanıldığı tespit edildi.

Konya’da bulunan Çarşıbaşı markasının kaşar peynirinde eritme tuzu tespit edilirken Suat Ersoy markasının tam yağlı taze tost peynirinde; Yoğurmacı markasının ise tereyağında yağ oranının düşük olduğu belirlendi.

Bartın’da bulunan Türkova markası ise tam yağlı diye pazarladığı taze sandviç peynirinde düşük yağ oranı kullandı.