Vatandaşa yedireceklerdi! Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi

Sakarya’da ortaya çıkan görüntüler mide bulandırdı. Bir soğuk hava deposuna düzenlenen denetimde, son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 32 ton tavuk eti ele geçirildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Sakarya'da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi

Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren bir soğuk hava deposuna denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde, son tüketim tarihi geçmiş yaklaşık 32 ton tavuk eti tespit edildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Sakarya da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi 1

TAM 32 TON: TARİHİ GEÇMİŞ TAVUKLAR İMHA EDİLDİ

Piyasaya sürülmeye hazırlandığı öne sürülen tavuk etlerine el konuldu. Gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından tonlarca tavuk eti, yetkililerin gözetiminde Bolu’daki bir biyogaz tesisine götürülerek imha edildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Sakarya da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi 2

DEPO MÜHÜRLENDİ

Depo sorumlularına ise Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından para cezası kesilerek, deponun mühürlendiği öğrenildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! Sakarya da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi 3

Vatandaşa yedireceklerdi! Sakarya da 32 ton son tüketim tarihi geçmiş tavuk eti ele geçirildi 4

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

