HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vatandaşlar sinemada film izler gibi yemek katından kavgayı izledi

Bursa'daki Korupark AVM'de iki grup arasında çıkan kavga meydan muharebesi aratmadı. O anlar kameraya yansırken, 2 kişi yaralandı. AVM'ye gelen vatandaşlar ise yemek katında kavgayı şaşkınlık içinde film izler gibi izledi.

Olay, Bursa Korupark AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine saldırmasıyla alışveriş merkezinde panik yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Görüntülerde tarafların tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı, çevredeki vatandaşların ise uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Kavganın şiddeti ise adeta meydan muharebesini aratmadı.

Çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.