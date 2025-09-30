HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Vatandaşları milyonlarca lira dolandırmışlar! İstanbul'da eş zamanlı olarak düğmeye basıldı: 15 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yurtdışı seyahat sitesi üzerinden vatandaşları milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edilen 15 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden açıklama yapıldı.

Vatandaşları milyonlarca lira dolandırmışlar! İstanbul'da eş zamanlı olarak düğmeye basıldı: 15 şüpheli yakalandı
Hazar Gönüllü

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre yurtdışı seyahat sitesi üzerinden vatandaşları, yaklaşık 12 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Vatandaşları milyonlarca lira dolandırmışlar! İstanbul da eş zamanlı olarak düğmeye basıldı: 15 şüpheli yakalandı 1

Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken dijital materyal ve dokümanlara el kondu.

Vatandaşları milyonlarca lira dolandırmışlar! İstanbul da eş zamanlı olarak düğmeye basıldı: 15 şüpheli yakalandı 2

"Siber Vatan’da Dolandırıcılara Geçit Yok" notuyla yapılan paylaşımda "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" mesajına yer verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
27 yaşındaki genç kadının acı sonu! Bindiği asansör yere çakıldı27 yaşındaki genç kadının acı sonu! Bindiği asansör yere çakıldı
AK Partili Ayhan Gider’den muhalefete: "Bunu yapın biz de sizi alkışlayalım"AK Partili Ayhan Gider’den muhalefete: "Bunu yapın biz de sizi alkışlayalım"

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.