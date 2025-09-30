Vatandaşları milyonlarca lira dolandırmışlar! İstanbul'da eş zamanlı olarak düğmeye basıldı: 15 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre yurtdışı seyahat sitesi üzerinden vatandaşları, yaklaşık 12 milyon TL dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken dijital materyal ve dokümanlara el kondu.
"Siber Vatan’da Dolandırıcılara Geçit Yok" notuyla yapılan paylaşımda "Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların, Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimizle peşindeyiz" mesajına yer verildi.
