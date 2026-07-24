"Vatandaşlık vereceğiz" yalanıyla aldıkları 175 gram altınla kaçan dolandırıcılar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde yaşayan bir çifti telefonla arayan şüpheliler, "Vatandaşlık vereceğiz, isminiz terör örgütü soruşturmasında geçiyor" diyerek ellerindeki altınları istedi.

"VATANDAŞLIK VERECEĞİZ" YALANIYLA DOLANDILAR

Şüphelilere inanan çift, evlerinde bulunan yaklaşık 1 milyon 95 bin TL değerindeki 175 gram altın ile 13 bin 500 TL nakit parayı tanımadıkları bir kişiye teslim etti. Daha sonra dolandırıldıklarını anlayan çiftin ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli, kullandıkları araçla il dışında yakalanarak gözaltına alındı.

175 GRAM ALTINLA KAÇARKEN YAKALANDI

Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada mağdurlara ait 175 gram altın ile 13 bin 500 TL nakit para ele geçirildi. Samsun'a getirilen 2 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen altın ve nakit para ise sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır