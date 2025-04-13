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Vatikan'da ‘Palmiye Pazarı’ ayini yapıldı! 20 bin kişi katıldı

Vatikan'da Paskalya Yortusu öncesindeki pazar günü kutlanan ‘Palmiye Pazarı’ ayini yapıldı.

Vatikan'da ‘Palmiye Pazarı’ ayini yapıldı! 20 bin kişi katıldı

Hristiyan inancına göre Hazreti İsa'nın ‘çarmıha gerilmeden’ önce son kez Kudüs'e girişi ve halkın yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen ‘Palmiye Pazarı Bayramı’, Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ayinle kutlandı.

PAPA YERİNE KARDİNAL LEANDRO YÖNETTİ

Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 38 gün boyunca Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen ve nekahet döneminde olan Papa Franciscus, ayini yönetmezken kendisinin yerine Kardinal Leandro Sandri bu görevi üstlendi. Papa, ayinin son bölümünde tekerlekli sandalyeyle Aziz Petrus Meydanı'na gelerek inananları selamladı ve ‘Mutlu Palmiye Pazarları, mutlu bir kutsal hafta dilerim” dedi.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Vatikan
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