Vatikan'daki Sistine Şapeli'nden siyah duman yükseldi: Yeni papa seçilemedi

Vatikan’daki Sistina Şapeli’nden Katolik Kilisesi’nin 267. papasını seçmek için kardinallerin gerçekleştirdiği ilk oylamadan sonuç çıkmadı. Kardinaller, Orta Çağ’dan bu yana devam eden geleneklere uygun olarak gerçekleştirilen ilk oylamada sonuca ulaşamadı. Yerel saatle 21.01’de Sistina Şapeli’nden siyah duman yükseldi. Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalık siyah duman nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.



BİR SONRAKİ OYLAMA YARIN SABAH

Oylamanın sona ermesinin ardından Hristiyan ruhban sınıfında papadan sonra en üst düzey din adamları olan kardinaller, akşam yemeği için konakladıkları Casa Santa Marta misafirhanesine geri dönecek. Altı kıta ve 71 farklı ülkeden gelen kardinaller, yarın sabah tekrar papanın resmi ikametgahı olan Sistina Şapeli’ne giriş yaparak iki oylama daha gerçekleştirecek.



DÖRT FARKLI OYLAMA OLACAK

Katolik Kilisesi’nin lideri ve Vatikan Devlet Başkanının seçimi için gerçekleştirilen gizli oylamalar, yeni papa seçilene kadar sabah iki ve öğleden sonra iki oylama olmak üzere günde dört oylama olarak devam edecek.

Oylamalarda papanın seçilmesi durumunda bacadan beyaz duman verilecek ve kısa süre içerisinde yeni papa, Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkarak dünyaya tanıtılacak.

YENİ PAPA'YI SEÇMEK İÇİN TOPLANDILAR

Papa Francesco'nun 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nin 267. papasının seçileceği süreç başladı.

Tüm dünyadan gelen kardinaller 1,4 milyar katoliğe ruhani liderlik edecek yeni papayı seçmek için 7 Mayıs Çarşamba günü dualar eşliğinde 16.30'da Sistine Şapeli'ne kapandı. Latince "anahtarla kilitli" anlamına gelen "konklav" (cum clave) süresince seçici kardinallerin dış dünyayla ilişkisi kesilecek.

NASIL OY VERİYORLAR

Papa seçimine konklav denilmesinin nedeni kardinallerin gerçekten anahtarla seçimin yapıldığı mekana kilitlenmesi.

Sistine Şapeli'nde bütün kardinaller yerlerini aldıktan ve yemin ettikten sonra tören yöneticisi "herkes dışarı" (extra omnes) anonsu yapıyor ve şapelin kapıları kilitleniyor.

Bu aşamadan sonra, üzerinde Latince "Yüce Papa olarak seçiyorum" (Eligo in Summum Ponteficem) yazılı oy pusulaları kardinallere dağıtılıyor ve her biri buraya bir isim yazıyor. Kardinaller oy pusulalarını katlayarak sunaktaki sandığa götürüyor ve Latince bir yeminle oy sandığına atıyor.

Ardından seçim denetçisi olarak görevli üç kardinal oyları karıştırdıktan sonra açmaya başlıyor. İlk iki sayım görevlisi kardinal pusuladaki isme baktıktan sonra üçüncüsü ismi yüksek sesle okuyor. Oylar kayda geçirildikten sonra pusulalar delinerek kırmızı bir iple birbirine bağlanıyor.