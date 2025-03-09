Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama!

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un durumunda kademeli ve hafif iyileşme gözlemlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Son günlerde Papa'nın sağlık durumu stabil seyretmekte ve bu da tedaviye iyi yanıt verdiğini göstermektedir. Kademeli ve hafif bir iyileşme gözlemlenmektedir. Papa'nın ateşi yoktur. Kan testleri ve hematolojik değerler stabil seyretmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Papa'nın doktorlarının, hastalığın seyrine ilişkin tahminlere ihtiyatlı yaklaştığı belirtildi. Papa Franciscus'un sabah saatlerini dua ederek geçirdiği, öğleden sonra ise ara ara çalıştığı ve dinlendiği ifade edildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır