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Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Tedaviye iyi yanıt veriyor ve iyileşmeye devam ediyor"

10.03.2025 22:39
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Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un tedaviye iyi yanıt verdiği ve iyileşmeye devam ettiği bildirildi. Papa, 14 Şubat'tan bu yana hastanede tedavi görüyor.

Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: "Tedaviye iyi yanıt veriyor ve iyileşmeye devam ediyor"

Vatikan, geçen ay geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 25 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın durumuyla ilgili bugünkü sağlık raporunu açıkladı.

Açıklamada, "Papa'nın klinik durumu stabil. Önceki günlerde gözlemlenen iyileşme hali devam etmekte. Bu durum, hem kan testleri hem de klinik bulgular ve ilaç tedavisine iyi yanıt vermesiyle doğrulandı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Bununla birlikte, klinik tablonun karmaşıklığı ve hastaneye yatış sırasında mevcut olan ciddi enfeksiyon göz önünde bulundurularak, ilaç tedavisinin hastane ortamında birkaç gün daha devam etmesi gerekecek." ifadesi kullanıldı.

Papa'nın günü dua ederek ve dinlenerek geçirdiği belirtildi.

14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.

14 Şubat'ta Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti.

Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.

22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti.

Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.

Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.

Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlamıştı. Katoliklerin ruhani liderinin durumu 4 Mart'tan bu yana stabil seyrederken, hafif iyileşme belirtileri göstermeye başlamıştı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Vatikan
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