Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin neye iyi gelir, ayak mantarına iyi gelir mi?

Her evde hatta birçok insanın günlük kullandığı çantasında yer alan vazelin, en çok kullanılan ve el altında bulundurulan ürünler arasında yer alır. Genel olarak nemlendirici özeliği ile krem olarak kullanılan vazelin aslında bilinenin daha fazla yararı bulunan bir üründür. Farklı türleri ve çeşitli aromaları ile vazelin yalnızca cildi nemlendirme özelliğine sahip değildir. Bunun dışında iyi geldiği birçok başka durum da bulunmaktadır.

Vazelinin faydaları nelerdir? Vazelin neye iyi gelir?

İçerdiği çeşitli bileşenler ve kimyasal malzemeler ile farklı konularda cildi destekleyen vazelin birçok cilt sorunu ile baş etmeye de yardımcı bir malzemedir. Özellikle kuru cilde sahip kişilerin çantalarından yanlarından ayırmadığı vazelinin işe yaradığı birçok durum bulunmaktadır. Vazelin cilt ile temas ettiği zaman katı görünen formu yumuşar ve erimeye başlar. Bir hidrokarbon karışımı olan vazelinin kokusu, rengi yoktur ve okside olmaz. Ancak günümüzde üretilen farklı türleri çeşitli aromalar kullanılarak kokulu hale getirilmiştir.

Vücuda çok kolay sürülen ve hızlıca emilen vazelin cildi koruma özelliğine sahiptir. Ayrıca iyi geldiği birçok cilt ve deri problemi bulunmaktadır. Kozmetik alanında da yeri olan vazelin doğal kaynaklardan elde edilir ve çok yaygın kullanılır. Birçok farklı türü bulunan vazelinin bilinen bir yan etkisi de bulunmamaktadır. Yine de kullanılan kimyasallara göre olası alerjik reaksiyonların görülmemesi için bilinçsizce kullanılmamalıdır.

Dünya genelinde çok yaygın bir kullanım alanı bulunan vazelinin en bilinen faydaları ve iyi geldiği bazı durumlar şunlardır:

Cildi nemlendirir.

Güneş yanıklarından oluşmuş olan acıları hafifletir.

Deride oluşan tahrişleri rahatlatır.

Masaj yağı olarak da kullanılabilir.

Göz makyajını çıkartırken kullanılabilir.

Kaşların ve kirpiklerin bakımı için kullanılabilir.

Ayak bakımında kullanılır.

El bakımını sağlar.

Dudakların bakımı için kullanılır. Dudaklara nem sağlar.

Manikür sürecinde kullanılır.

Tırnaklara parlaklık ve ışıltı sağlar.

A ve B vitaminleri içerir.

Cildi uzun süre nemli tutar.

Dudakları korur.

Ellerdeki kuruluğu giderir.

Bebek bakımında da kullanılır.

Her ne kadar yan etkisi belirtilmese de fazla kullanıldığı zaman bazı sorunlara neden olabilir. Cilde çok fazla uygulanırsa güneş ya da rüzgar ile desteklenerek kararma oluşabilir. Bebek bakımında da faydalı olur ancak çok sık kullanılırsa bebeklerde bazı alerjik reaksiyonlar görülebilir. Sık ve yoğun olarak kullanılırsa akne ya da sivilce oluşumuna da neden olabilir. Aşırı kullanım nedeniyle ayrıca meme kanseri ihtimalini de oluşturabilir. Ayrıca çok kullanılması hücrelerin yenilenme süreçlerindeki hızı da yavaşlatabilir ve cildin kolajen yapısı hasar görebilir. Bu da cilde nem kaybettirebilen bir durumdur.

Vazelin ayak mantarına iyi gelir mi? Vazelin varise iyi gelir mi?

İçeriği petrolatum maddesinden elde edilen yarı katı formda hidrokarbonlardan meydana gelen vazelin, topikal koruyucu amacı ile de kullanılmaktadır. Mineral yağlardan oluşan petrolatum adı verilen madde petrol ürünlerinin bir türevidir ve bu özeliği ile cildin nemini korur. Merhem özelliği de bulunur ve bu özeliği ile bazı deri rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinir.

Ayak mantarı sorunu da vazelinin iyi gelip gelmediği merak edilen bir durumdur. Ancak birçok konuda faydalı olduğu bilinen vazelin anti mantar bir ürün özelliğine sahip değildir. Nemi tuttuğu için mantar ile savaşmak bir yana durumu daha kötü hale de getirebilir. Mantar tedavisi için daha çok doğal yağlar kullanılmalıdır.

Vazelinin içinde bulan bileşenlerin varise iyi geldiği bilinmektedir. Varisi ortadan tamamen kaldırmasa da varisin oluşumunu geciktirebildiği söylenmektedir. Ayrıca içeriğinde yer alan stratum corneum sayesinde cilde nem sağlar. Bu yüzden de cilde esneklik ve yumuşaklık kazandırır.

Vazelin yüze sürülür mü?

Yüzde oluşan sivilce, akne, siyah nokta gibi sorunlar cildin nem dengesinde sorun olan kişilerin çok sık yaşadığı durumlardır. Vazelinin nemlendirici etkisi kuru ciltlerin nemlenmesini sağlayarak nem oranını dengeleyebilir.

Cilt yağlıysa vazelini direkt olarak ve bolca sürmek durumu daha kötü hale getirebileceği için tüm yüze uygulamak da doğru olmayabilir. Doktora danışmadan yüze uygulanmaması gereken vazelinin daha çok bölgesel olarak uygulanması önerilir.