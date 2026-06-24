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Ve GTA 6'nın çok merak edilen fiyatı açıklandı!

GTA 6'nın (GTA VI) fiyatı sonunda belli oldu. Daha önce oyunseverler tarafından GTA VI'nın fiyatına dair pek çok tahmin yürütülmüştü.

Ve GTA 6'nın çok merak edilen fiyatı açıklandı!
Enes Çırtlık

Grand Theft Auto VI'nın fiyatı nihayet netlik kazandı.

The Verge'de yer alan habere göre, Grand Theft Auto VI'nın standart sürümü 79,99 dolar, Ultimate Edition sürümü ise 99,99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

ÖN SİPARİŞLER BAŞLIYOR

Ön siparişlerin yerel saatle bu gece yarısı başlayacağı belirtilirken, oyun PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için rezerve edilebilecek.

Ve GTA 6 nın çok merak edilen fiyatı açıklandı! 1

Oyunun hem dijital hem de fiziksel sürümleri sipariş edilebilecek; Ancak kaynak habere göre fiziksel sürümlerde de kutunun içinde disk yerine indirme kodu yer alacak.

FİZİKSEL SÜRÜMLER ERKEN GÖNDERİLECEK

Ürünler 12 Kasım'dan itibaren gönderilmeye başlanacak.

Bu sayede hem fiziksel hem de dijital sürümü satın alan oyuncular, oyunu tam çıkış tarihinin öncesinde ön yükleme imkânına sahip olabilecek.

GTA 6'nın tam çıkış tarihi ise 19 Kasım olarak belirlenmiş durumda.

ÖN SİPARİŞ BONUSU: VINTAGE VICE CITY PACK

GTA 6'yı ön sipariş veren veya 20 Kasım'dan önce satın alan oyunculara Vintage Vice City Pack verilecek.

Bu paket, 2002 yılında çıkan GTA: Vice City'ye gönderme yapan nostaljik içerikler sunacak.

Pakette şunların yer aldığı belirtiliyor:

  • 1955 model Vapid Stanier sedan
  • Garaj
  • Kıyafetler
  • Saç stilleri
  • Silah kaplaması

Dijital ön sipariş veren kullanıcıların ayrıca Rockstar'ın GTA Plus aboneliği için 1 aylık ücretsiz erişim kazanacağı da aktarılıyor.

ULTIMATE EDITION NELER SUNACAK?

GTA 6'nın Ultimate Edition sürümü, oyunun hikâyesi boyunca açılacak dijital ekstralarla gelecek.

Bu sürümde araçlar, silahlar, kıyafetler, dövmeler ve özel oyun içi mağazalar gibi ek içeriklerin yer alacağı belirtiliyor.

FİYATI MERAK EDİLİYORDU

GTA 6'nın fiyatı uzun süredir merak ediliyor ve oyun dünyasında tartışılıyordu.

Son yıllarda konsol ve oyun fiyatlarında artış yaşanırken, bazı oyunların 69,99 dolar seviyesinin üzerine çıkmaya başladığı görülmüştü.

10 YILLIK ARADAN SONRA YENİ GTA

GTA 6'nın çıkışı uzun süredir bekleniyor. Oyun, GTA V'in piyasaya çıkmasından 10 yılı aşkın süre sonra oyuncularla buluşacak.

Rockstar Games, son dönemde oyuna dair detayları kademeli olarak paylaşmayı sürdürüyor. Daha önce yayınlanan fragmanlarda oyunun ana karakterleri Jason ve Lucia gösterilmiş, hikâyenin Vice City çevresinde şekilleneceğine dair ipuçları verilmişti.

GTA 6'nın yılın en büyük oyun lansmanlarından biri olması bekleniyor.

YENİ GÖRSELLER DE YAYINLANDI

Öte yandan, GTA 6'dan yeni görseller de paylaşıldı.

İşte Rockstar Games'in resmi sitesinde yer alan görsellerden bazıları:

Ve GTA 6 nın çok merak edilen fiyatı açıklandı! 2

Ve GTA 6 nın çok merak edilen fiyatı açıklandı! 3

Ve GTA 6 nın çok merak edilen fiyatı açıklandı! 4

Ve GTA 6 nın çok merak edilen fiyatı açıklandı! 5

Ve GTA 6 nın çok merak edilen fiyatı açıklandı! 6

Ve GTA 6 nın çok merak edilen fiyatı açıklandı! 7

Ve GTA 6 nın çok merak edilen fiyatı açıklandı! 8

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