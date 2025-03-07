Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel, şaşkına döndü: "Allah Allah... Allah ıslah etsin. Ne diyeyim?"

Vedat Milor'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait Kent Lokantası'nda çektiği videoyla ilgili Bakanlık harekete geçti. Milor'dan Youtube kanalından paylaştığı videoda "örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle yazılı savunma istenirken; döz konusu gelişmeyi CHP lideri Özgür Özel, canlı yayında öğrendi.

HABERİ GÖRÜNCE ŞAŞTI KALDI

Haberi duyunca adeta şaşkına dönen CHP Lideri, bir süre ne diyeceğini bilemeyerek şoke oldu.

Daha sonrasında ise Kent Lokantaları'nın Türkiye'nin dört bir yanına da yayıldığını ve kamu yararına çalıştığını vurgulayan Özel, Bakanlığa tepki gösterdi.

CHP lideri Özgür Özel'in Now TV canlı yayınındaki açıklamaları şöyle;

"Allah Allah... Allah ıslah etsin. Ne diyeyim? Allah ıslah etsin. Kent Lokantası'nda reklama mekrema ihtiyaç yok. Kuyruk var, kuyruk! Kent Lokantaları'nın önünde kuyruk var. Yetişmiyoruz, yetişemiyoruz ve şunu söylüyoruz arkadaşlarımıza, Bakın, lütfen şöyle bir şey yapın: Ya bu sosyal yardım kartlarından ya sosyal durumlarını belli edecek TC'ler üzerinden Kent Lokantası'ndan gerçekten yararlanması gerekenler yararlansın.

"AKSİNE ESNAFA HAREKET GELDİ"

Çünkü Kent Lokantası mesela, bir ara şey diyorlardı, "Esnafa zararı olur mu?" İlk açarken biraz esnaflar tedirgin oluyor. Sonra diyorlar ki "Aksine hareket geldi, şu oldu bu oldu."

Ama esas şu: Esnafta, bir lokantada bir çorba içiyorsunuz. Onun yarı fiyatına dört kap yemek var burada. Evet. O parayla zaten o insanların gidip bir yarım çorba içmesi mümkün değil.

"KENT LOKANTASI'NIN REKLAMA İHTİYACI YOK, KUYRUK VAR ÖNÜNDE"

Kent Lokantası'nın reklama ihtiyacı yok işte bakın, hani üstüne denk geldi. Kuyruk var önünde. Şimdi,

bütün Türkiye'de açılıyor, açılmaya da devam edecek. Ekrem Başkan bunu markalaştırdı, aynı isimle bütün Türkiye'de açıyoruz. Var gücünde de arkadaşlarımız yenilerini açmaya çalışıyor çünkü çok başka şeyler. Yani ben mesela Kent Lokantası'na gittiğimde benden, yanılmıyorsam neredeydi? Ereğli'deydi.

Dedi ki "Bir şey rica edeceğim." dedi. "Niye öğlen?" dedi. "Öğlenden akşam arası olsun." dedi. "İki öğünü bir çıkaralım." dedi. Düşünün bak, bir seferlik yemek parası var, 4.00'te olsun diyor. Kahvaltı edecek sabah, akşamüstü 4.00'te orada yemek yiyecek ₺50'ya, iki öğünü birden geçirecek. Bunu bir emeklinin talebi bu. Karı koca gelmiş yemek yiyorlardı orada. Sen emekline evde ya da dışarıda ihtiyaç duyduğu zaman karnını doyuracak imkan yaratmayacaksın sonra Kent Lokantaları övüldü diye soruşturma açacaksın. Allah akıl fikir versin!"

NELER OLMUŞTU?

Vedat Milor, iki ay önce Üsküdar'daki Kent Lokantası'na gidip yemekleri değerlendirmişti. 40 liralık tabağın lezzeti ve porsiyonunu öven Milor'ün reklma yaptığı öne sürülmüştü. Milor, iddiaya tepki göstererek dava açacağını da söylemişti.

Odatv'nin haberine göre; bugün de Ticaret Bakanlığı'nın Milor'e örtülü reklam yaptığı iddiası ile soruşturma açıp yazılı savunmasını istedi.

İMAMOĞLU: "DAHA ÇOK AÇILACAK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak."