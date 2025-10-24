Vekaletname nedir, nasıl çıkarılır?

Özel ya da tüzel kişiler, kendi istekleri ve rızaları ile başka kişileri ya da başka kurumları kendi yerine görevlendirebilirler. Farklı resmi ve hukuki işlemler için geçerli olabilen bu durum o kuruma ya da o kişiye vekalet verildiği anlamına gelir. Vekil olarak atanmış olan kişilerin ya da kurumların yetkileri düzenlenen vekalet belgesinin içeriğine ve belirtilen maddelere göre değişiklik gösterebilmektedir.

Vekaletname nedir, ne işe yarar?

Bir kişinin, bir kurumun başka bir kişiye ya da başka bir kuruma verdiği temsil yetkisinin amacını, kapsamını, ayrıntılı bir şekilde açıklayan ve noter tarafından düzenlenmiş olan resmi belgeler vekâletname olarak isimlendirilmektedir. Bir avukata kendini temsil edebilmesi adına vekaletname verecek olan kişiler ilgili vekalet konusu için notere giderek vekaletname çıkartabilir.

Farklı vekaletname türleri bulunur ve her biri farklı amaçlar doğrultusunda hazırlanır. Bazı vekaletname türleri şunlardır:

Boşanma vekaletnamesi

Taşınmaz alım vekaletnamesi

İpotek kaldırılması için vekaletname

Şirket kuruluşu için verilen vekaletname

Taşınmaz satış vekaletnamesi

Genel avukat vekaletnamesi

Şirketlerin hisse devrine dair verilen vekaletname

İntikal vekaletnamesi

Çalışma izni vekaletnamesi

Araç satın alma vekaletnamesi

İş yeri idaresi vekaletnamesi

Banka işlemlerine dair vekaletname

Türüne göre farklı alanlarda ve amaçlar ile kullanılan vekaletnameler süreli de olabilmektedir. Kapsamı hazırlanan vekaletnamenin içinde belirtilir ve vekaletname verilen kişinin bilgileri de içeriğinde yer almalıdır.

Vekaletname nasıl çıkarılır?

Noter vekaletnamenin çıkartıldığı yerdir ve gerekli olan belgeler notere teslim edilmelidir. Vekaletname vermek için gerekli olan belgeler şunlardır:

Vekalet verilecek olan kişiye ait kimlik ya da pasaport

Vekalet verilecek olan kişinin adı soy adı ve kimlik numarası

Vekalet vermek için gerekli evraklar notere teslim edildikten sonra vekaletin çıkartılma amacı da noter yetkilisine iletilir. Verilen bilgiler doğrultusunda noter belgeyi düzenler. Sondaki aşamada ise sözleşme vekalet verecek olan kişi tarafından imzalanır ve bir kopyası noterde kalmak üzere kişiye teslim edilir.

Vekalet verme adımları şu şekilde ilerler:

Hangi amaçla vekalet verileceğine göre ihtiyaç tespiti yapılır.

Vekil seçilir ve bunun için de bazı şartlar aranır. Örnek olarak vekil olarak belirlen kişinin resmi olarak reşit olma yaşı olan 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Güvenilen, iletişimi güçlü, ayırt etme gücü bulunan bir kişi seçilmelidir.

Gereksinim ve vekil olarak kişi belirlendikten sonra yetkiler ve ayrıntılar açıkça belirtilmelidir. Bu bilgiler vekaletnamede de yer alır.

Vekalet verecek olan kişi kimliği ile birlikte gittiği noterde yetkili şahitliğinde belgeyi imzalar.

Bazı durumlarda hazırlanan belge farklı dilde olabilir. Bu durumlar için yeminli tercüman eşliğinde ve noter huzurunda gerekli işlemler yapılır.

Düzenlenen vekaletnamenin aslı ve gerekli sayıda kopyası alınır. Asıl belge vekaletname çıkartan kişiye verilir kopya ise noterde kalır.

Belge işlemleri sırasında hem vekalet veren hem de vekil tayin edilen kişi noterde hazır bulunmak zorunda değildir. Örnek olarak avukata vekalet verilecekse noter huzurunda hazırlanan vekaletnamede vekil olarak tayin edilen vekil avukatın kimlik bilgileri verilir. Sadece vekaletname verecek olan kişinin notere gitmesi yeterli olacaktır. Tüm işlemler için belgenin kapsamına ve gereksinimine göre farklı tariflerden ücret de ödenmelidir.