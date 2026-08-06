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Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan genel müdür Süleyman Ekinci'nin Yeni Parti Milletvekili Veli Ağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantısı olduğu tespit edilmişti. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Hür Ağbaba tutuklandı.

Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı
Recep Demircan

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik geçtiğimiz mayıs ayında, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Örgüte üye olma' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlamaları kapsamında soruşturma yürüttü.

Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı 1

"USULSÜZ DENETİM MEKANİZMASI"

Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre soruşturma kapsamında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle birlikte katıldığı ileri sürülen bir inşaat firmasıyla ticari ilişkisi incelemeye alındı. İddialara göre; söz konusu firmanın Örnekköy 3'üncü ve 4'üncü Etap Kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından yapı denetim süreçlerinin Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü, böylece aynı yapının hem ihale sürecinde hem de denetim aşamasında etkili olduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında bu durumun 'çıkar ilişkisi' ve 'usulsüz denetim mekanizması' yönünden değerlendirildiği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik jandarma tarafından gerçekleştirilen 'ihaleye fesat karıştırma' operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, bir inşaat firmasının yetkilisi Salih Eren, yine bir inşaat firmasının yetkilisi Muzafer Özpolat ile dönemin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VELİ AĞBABA'NIN AĞABEYİ TUTUKLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüphelilerden Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci'nin, Yeni Parti Milletvekili Veliağbaba'nın ağabeyi Hür Ağbaba ile bağlantıları olduğu tespit edildi.

Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba tutuklandı 2

Tespitler üzerine Diyarbakır ve Malatya'da Hür Ağbaba ve bir şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyede savcılık işlemlerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Hür Ağbaba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Veli Ağbaba
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
kazdıkça çıkıyor
@birgeni02 melih gökçek tutuklanmadan bütün tutuklamalar siyasidir. aynı suçlar, gizli tanık, örgüt kurma suçlamaları ile Avcılar belediye başkanı tutuklandı 14 ay hapis yattı. şimdi serbest. suçluysa neden serbest değilse 14 ayın hesabını ve milletin tercihine yapılan tecavüzün hesabı kimden sorulacak. Akp li Kırıkkale ili Keskin ilçesi akp li belediye başkanı hakkında kesinleşmiş ve onanmış 5,5 yıl hapis cezası var ama serbest neden? Aynı suçlamalara muhatap Aydın ve Afyon belediye başkanları akp ye transfer olunca suçsuz oldular neden? Fikir beyan etmeden bilgi sahibi olmalısın.
kazmaya hiç gerek olmadan Türkiye'den birileri tarafından (o birilerini de bütün T.C savcıları çok net biliyor) kuzey Irak'tan alınarak İsrail'e,yunanistana ve rumlara piyasa fiyatlarından daha ucuza satılan petrol dolayısıyla ülkemiz 1 milyar 471 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildiğini cümlealem hepimiz biliyoruz ve bu kadar büyük bir tazminatı sen, ben doksan milyon Türk vatandaşı ödeyecek gözümüzün önünde hiç kazımaya gerek yok açık seçik ortada hadi neden soruşturma veya herhangi bir işlem yok neden???
artık Hür değil
alayının mal.varligina el koyun
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