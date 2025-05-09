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Veliefendi’de Bi'Talih Anneler Günü Koşusu Heyecanı!

Türkiye Jokey Kulübü’nün ev sahipliğinde, 11 Mayıs Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda “Bi'Talih Anneler Günü Koşusu” düzenlenecek.

Veliefendi’de Bi'Talih Anneler Günü Koşusu Heyecanı!
Cansu Akalp

TJK'nın yasal bayilerinden Bi'Talih’in isim sponsorluğunu üstlendiği bu özel yarış, Anneler Günü’nün anlam ve duygusunu at yarışlarının heyecanıyla bir araya getirecek.

"Biz bu yola baş koyduk!" sloganıyla Türk atçılığına kalıcı katkılar sunmayı sürdüren Bi'Talih, Bi’Talih Ege Derbisi ve Bi’Talih Akdeniz Derbisi’nin ardından sezona damga vuran prestijli koşulara bir yenisini daha ekliyor.

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"3 yaş ve üzeri 12 dişi İngiliz atının katıldığı Grup 1 mücadele, 1400 metre mesafede ve çim pistte koşulacak. Kazanan kısrağın sahibi, yetiştiricilik primleri ve sponsorluk ikramiyesiyle birlikte toplamda 5 milyon TL'yi aşan büyük bir ödül kazanacak.

Bi'Talih’ten Yarışseverlere Sürprizler

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda kurulacak Bi'Talih etkinlik alanlarında, yarışseverlere hem heyecan dolu anlar yaşatmak hem de unutulmaz bir deneyim sunmak amacıyla, çeşitli özel hediyeler ve cazip bonuslarla zenginleştirilmiş oyunlar sunulacak. Bu etkinlik, katılımcıların yarış atmosferini en üst düzeyde hissetmelerini sağlayacak ve aynı zamanda onlara farklı sürprizler ve ödüllerle keyifli anlar yaşatacak.

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Bi'Talih’ten 30 Milyon TL’lik Yatırım

2025 yılı itibariyle yarış isim sponsorluklarına toplamda 30 milyon TL'nin üzerinde yatırım yapan Bi'Talih, adını 11 prestijli koşuya vererek sektördeki kararlılığını ve etkisini sürdürüyor. Bu vizyonun en özel parçalarından biri ise, Bi'Talih Anneler Günü Koşusu olarak öne çıkıyor.

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Anahtar Kelimeler:
at yarışı koşu
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