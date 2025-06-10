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Veliler de öğrenciler de gözlerine inanamadı... Okulun bitişiğine açıldı! Şaka gibi savunma yaptı: Arkadaşlarımın ailelerini mangala çağırdım

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Adana'da skandal olay! Okul bitişiğindeki inşaat malzemesi satan yerin bodrum katından kumarhane çıktı. Ekipler harekete geçti işletmeci dahil 8 kişi gözaltına alındı. Aramada ise uyuşturucu, tüfek, mermi ve uyuşturucu yakalandı. İşletmeci verdiği ifadede arkadaşlarını mangala çağırdığını kendi aralarında oynadıklarını söyledi. Aynı işletmecinin sabıkası ise şaşırtmadı. 8 şüpheliden 3'ü serbest bırakılırken 5 kişi tutuklandı.

Adana Seyhan'da özel bir okulun bitişiğindeki inşaat malzemesi satışı yapılan iş yerinin bodrum katı kumarhaneye çevrildi. Polis ekiplerinin düzenlediği baskında kumar masaları ve tavanda zulalı çok sayıda silah ele geçirildi, yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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BODRUM KATINDAN NELER ÇIKTI NELER

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Öğretmenler Bulvarı'nda okul bitişiğindeki bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. İnşaat malzemesi satışı yapılan iş yerine düzenlenen baskında, bodrum katının kumarhaneye dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

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8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda iş yeri sahibi A.G.(36) ile birlikte 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramada kumar oynanmasında kullanılan 3 oyun masası, ofis bölümünde tavan arasında 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 77 mermi ve 13 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Silahlar incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi.

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ŞAKA GİBİ SAVUNMA

Şüpheliler emniyete götürülerek ifadesi alındı. İş yeri sahibi A.G.'nin ifadesinde, "Arkadaşlarımı, aileleriyle birlikte mangala davet ettim. Yemek organizasyonu dolayısıyla buluştuk. Kumar masalarını da hobi amaçlı, kendi aramızda oyun oynamak için kullanıyoruz" dediği öğrenildi.

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SABIKALI ÇIKTI

Öte yandan, A.G.'nin daha öncede "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem gördüğü, aynı iş yerinin bu nedenle mühürlendiğini bildirildi.

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5 TUTUKLAMA 3 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.G.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. İş yeri ise mühürlendi.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adana uyuşturucu okul kumarhane
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
DİREK İDAM EDECEKSİN, BUNLARIN HİÇBİRŞEKİLDE KİMSEYE FAYDASI DOKUNMAYACAĞI GİBİ İNSANLIK İÇİN TAMAMEN ZARAR ... ÇOCUKLAR KIRMIZI ÇİZGİMİZ, ÇOCUKLARIN YANI BAŞINA KUMAR MALZEMESİ, SİLAH, UYUŞTURUCU NE KADAR PİSLİK VARSA TAŞI, SONRA 5 SENE YAT ÇIK BU BÖYLE OLMAMALI...
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