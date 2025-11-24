Venezuela-ABD savaşı mı başlıyor? NOTAM kararı sonrası THY de uçuşları durdurdu

Venezuela ile ABD arasındaki diplomatik gerilim giderek tırmanıyor. Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López’in Washington’a yönelik sert açıklamaları, iki ülke arasındaki siyasi soğukluğun yeni bir evreye taşındığını gösterdi. López, ABD’yi “insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri” olarak nitelendirirken, Caracas’ın haftalardır yükselen baskı ve tehditlere karşı “başını dik tutarak” karşılık verdiğini vurguladı.

Bölge uzmanları, bu karşılıklı söylemlerin Latin Amerika’da yeni bir güç mücadelesinin sinyalini verdiği görüşünde.

ABD, NOTAM İLAN ETTİ

Karşılıklı açıklamalarla gerginlik tırmanırken, Washington’dan Caracas’a yönelik yeni bir adım daha atıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezueala'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM yayımladı.

NOTAM İLE NELER OLABİLİR?

Özetlemek gerekirse NOTAM, “uçuşa başlamadan önce bilinmesi gereken önemli duyuru” demektir. NOTAM ilan edilen bölgede hava sahası kapatmaları, pist veya taksi yolu çalışmaları, geçici yasaklı bölgeler olabilir.

THY DE UÇUŞLARI DURDURDU

NOTAM ilan etmesinin ardından Avianca, Iberia, TAP Air Portugal gibi havayolları şirketleriyle birlikte Türk Hava Yolları da Venezuela'ya uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı ile Caracas arasında gerçekleştirilen karşılıklı seferlerin 24–28 Kasım tarihleri arasında operasyonel nedenlerle iptal edildiğini duyurdu. Havayolu, seyahat acentelerine gönderdiği bilgilendirme notunda, yolcuların alternatif uçuşlara yönlendirilmesi için gerekli işlemlerin başlatılmasını talep etti.

Havayolu tarafından paylaşılan iptal edilen uçuşlar şöyle:

TK183 – 24 Kasım 2025

TK195 – 25 Kasım 2025

TK223/224 – 26 Kasım 2025

TK195 – 27 Kasım 2025

TK223/224 – 28 Kasım 2025