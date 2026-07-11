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Venezuela’da ölü sayısı 4 bin 118’e yükseldi

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı, ülkede 24 Haziran’da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 4 bin 118’e yükseldiğini duyurdu.

Venezuela’da ölü sayısı 4 bin 118’e yükseldi

Venezuela’da 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada felakette hayatını kaybedenlerin sayısının en az 4 bin 118’e yükseldiği kaydedildi. Yaralı sayısının değişmeyerek 16 bin 740’ta kaldığı belirtilirken, şimdiye dek 6 bin 462 kişinin enkazdan kurtarıldığı hatırlatıldı. 856 binanın hasar gördüğü ve 190 binanın tamamen yıkıldığı, 17 bin 907 depremzedenin ise evinden olduğu ifade edildi. 29 bin 966 depremzedeye tıbbi yardım, 86 bin 794 aileye yardım malzemesi sağlandığı aktarılarak, arama-kurtarma çalışmalarının 3 bin 454 uluslararası görevli, 30 bin 76 yerel görevli ve 29 bin 843 gönüllünün katılımıyla sürdüğü vurgulandı. 24 Haziran’da meydana gelen depremlerden bu yana bin 171 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLMUŞTU

Venezuela 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde depremlerle sarsılmıştı. Depremler birçok bölgede büyük yıkıma neden olmuştu. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan önceki açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 889’a yükseldiği kaydedilmişti. Yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak ifade edilmişti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Venezuela
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