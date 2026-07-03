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Venezuela'daki depremlerde can kaybı 2 bin 645'e yükseldi

Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 645'e yükseldiğini açıkladı.

Venezuela'daki depremlerde can kaybı 2 bin 645'e yükseldi

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin neden olduğu yıkım sonrasındaki arama-kurtarma çalışmaları sürerken, afette yaşanan can kaybı da artmaya devam ediyor. Venezuela Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, depremde hayatını kaybeden kişilerin sayısının 2 bin 645'e, yaralananların sayısının ise 12 bin 666'ya yükseldiği açıkladı.

Venezuela daki depremlerde can kaybı 2 bin 645 e yükseldi 1

VENEZÜELA'DA DEPREMİN BİLANÇOSU ARTIYOR

Meclis Başkanı, uluslararası arama-kurtarma ekiplerinin katıldığı de katıldığı çalışmalarda şu ana kadar 6 bin 462 kişinin kurtarıldığını bildirdi. Açıklamada, deprem nedeniyle yaklaşık 15 bin 50 kişinin ise evsiz kaldığı belirtildi.
Venezuela daki depremlerde can kaybı 2 bin 645 e yükseldi 2

Rodriguez ayrıca, uzman ekiplerin çalışmaları doğrultusunda 885 binayı etkileyen olayda 189 binanın tamamen çöktüğünün tespit edildiğini, diğer binalarda ise ilgili kurumlar tarafından incelenecek hafif ve orta düzeyde hasar bulunduğunu belirtti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem Venezuela
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