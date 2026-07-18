Venezuela’daki depremlerde can kaybı 5 bini aştı

Venezuela’da 24 Haziran’da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerde bilanço ağırlaşıyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 5 bin 69’a yükseldiğini ifade etti. Jorge Rodriguez 128 bin 324 aileye yardım sağlandığını, 106 geçici barınma merkezinde 21 bin 235 kişinin bulunduğunu aktardı. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise yaptığı açıklamada, deprem sonrası yeniden yapılanma için Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 346 milyon dolar kaynak sağlandığını duyurdu. Depremlerde 16 bin 740 kişi ise yaralanmış, 17 bin 907 kişi evsiz kalmıştı. 190 bina tamamen yıkılırken, 856 bina ağır hasar görmüştü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır