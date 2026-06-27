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Venezuela’daki depremlerde can kaybı bin 430’a yükseldi

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, Venezuela’da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının bin 430’a, yaralı sayısının 3 bin 238’e ulaştığını açıkladı.

Venezuela’daki depremlerde can kaybı bin 430’a yükseldi

Venezuela’da çarşamba günü yaşanan ve büyük yıkıma neden olan depremlerde can kaybı yükselmeye devam ediyor. Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez felaketin bilançosuna ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının bin 430’a, yaralananların sayısının 3 bin 238’e yükseldiğini bildirdi.
Öte yandan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ise yaptığı açıklamada, depremlerin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 10 ülkeden daha yardımın yolda olduğunu bildirdi. Rodriguez, "Hayatta olduğu düşünülen Venezuelalılara ulaşmak için ülkenin dört bir yanından kurtarma ekipleri bölgeye geldi" dedi.
Venezuela'nın yalnız olmadığının altını çizen Rodriguez, "Dünyanın dört bir yanından yardım eli uzatıldı. Önümüzdeki saatlerde daha fazla ülke ekiplerini gönderecek. Bugün ve yarın itibarıyla yaklaşık 10 ülke daha arama kurtarma çalışmalarına katılacak" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Venezuela hükümeti iki büyük depremin ardından kayıp kişilerin bildirilmesi ve yardım taleplerinin iletilmesi amacıyla yeni bir acil destek hattının devreye alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, acil durum müdahalesinin tek merkezden koordine edilmesinin amaçlandığı belirtilirken, gönüllülerin de arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere sisteme kayıt yaptırabileceği ifade edildi.
Yerel basında yer alan haberlerde, binlerce Venezuelalının enkaz altında kalan yakınlarından gelecek haberi beklemeyi sürdürdüğü ve bazı bölgelerde halkın kendi imkanlarıyla arama çalışmalarına katıldığı bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela
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