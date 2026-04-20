Vercel hacklendi, arkasından 'yapay zeka' çıktı

Web uygulamalarını barındıran ve dağıtan geliştirici platformu Vercel, bir siber saldırının hedefi oldu. Hackerların çalınan verileri satmaya çalıştığı bildirildi. Daha da çarpıcı olan ise saldırının bir yapay zekâ aracı üzerinden gerçekleşmiş olması.

Enes Çırtlık

Web uygulamalarını barındıran ve dağıtan büyük geliştirme platformu Vercel, siber saldırıya uğradı. Saldırganlar, çalınan verileri satmaya çalışıyor.

The Verge'de yer alan habere göre, yakın dönemde Rockstar Games'i hacklemekten sorumlu tutulan ShinyHunters grubunun bir üyesi olduğunu öne süren bir kişi; çalışan adları, e-posta adresleri ve zaman damgaları dahil olmak üzere bazı verileri çevrimiçi olarak paylaştı.

VERCEL OLAYI DOĞRULADI, SUÇLU İSE YAPAY ZEKA ARACI!

Vercel, X üzerinden yaptığı paylaşımda bir "güvenlik olayı" yaşandığını ve bu olayın müşterilerinin "sınırlı bir alt kümesini" etkilediğini doğruladı.

Şirket, saldırının ele geçirilmiş üçüncü taraf bir yapay zekâ aracı üzerinden gerçekleştiğini açıkladı; ancak söz konusu üçüncü tarafın hangi şirket olduğunu belirtmedi.

YÖNETİCİLERE KRİTİK UYARI

Vercel, yöneticileri etkinlik kayıtlarını şüpheli faaliyetler açısından gözden geçirmeye çağırdı. Şirket ayrıca API anahtarları, tokenlar veya diğer hassas verilerin ifşa olma ihtimaline karşı ek bir önlem olarak "ortam değişkenlerinin gözden geçirilmesi ve yenilenmesi" yönünde adımlar atılmasını önerdi.

