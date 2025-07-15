Verdiği emiri yıllar sonra gözyaşlarıyla anlatmıştı! Zekai Aksakallı, Halisdemir'in acılı ailesini yalnız bırakmadı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanı olan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci general Semih Terzi'yi vurduktan sonra şehit edilen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in, Niğde'nin Bor ilçesi Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret etti.

Ömer Halisdemir'e verdiği emirle 15 Temmuz hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Aksakallı, darbe girişiminin 9. yılında Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir'e sarıldı.

"EĞER SEMİH TERZİ ÖLDÜRÜLMESEYDİ..."

15 Temmuz'da ülkenin bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine kastedildiğini belirten Aksakallı, "O gecede önemli kırılma noktaları vardı. Bu kırılma noktalarının başında Cumhurbaşkanımızın halkı sokağa davet etmesi, halkımızın direnmesi, Ömer Halisdemir'in FETÖ'cü general Semih Terzi'yi öldürmesi, önemli kritik dönüm noktalarından birisiydi. Eğer Semih Terzi öldürülmeseydi Ankara'daki ve Türkiye sathındaki önemli operasyonları yönetecekti. Felaket bir geceydi, çok kötü bir hal alabilirdi. Ömer Halisdemir'in şehadeti bunu önledi." şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZ KUKLA BİR YÖNETİMLE DAĞILMA SÜRECİNE GİRECEKTİ"

Zekai Aksakallı, ülkenin milli birlik ve bağımsızlığına yönelik faaliyetlerin devam ettiğine dikkati çekerek, "15 Temmuz da bunlardan birisiydi. Eğer 15 Temmuz başarılı olsaydı ülkemiz kukla bir yönetimle dağılma sürecine girecekti. O yüzden bu ülkenin evlatları tarihte olduğu gibi şehadete koşarak, ülkesinin bağımsızlığı, milli birlik ve bütünlüğü için her türlü fedakarlığı yapmaktan kaçınmayacaktır. Yani bayrağımızı indiremeyecekler, ezanımızı dindiremeyecekler. Şehadeti kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Ömer Halidemir'in babası Hasan Hüseyin Özdemir ise oğlunun şehadetinden dolayı gururlu olduğunu belirterek, "Devletimiz bize sahip çıkıyor, milletimiz sahip çıkıyor. Ömer Halisdemir bunu yaptıysa, 86 milyon Türk milleti bizi bağrına basıyor. Hangi devlet dairesine gidersem gideyim Ömer Halisdemir'in babası denildiği zaman her şey duruyor." diye konuştu.

Zekai Aksakallı, mezar ziyaretinin ardından Ömer Halisdemir'in baba evini de ziyaret ederek, aile üyeleriyle sohbet etti.

AKSAKALLI'NIN O SÖZLERİ HAFIZALARDA

Öte yandan, şehit Ömer Halisdemir'e 'Semih Terzi'yi vur' emri veren Zekai Aksakallı'nın darbe gecesini anlattığı video tekrar gündem oldu.

2023 yılında katıldığı bir televizyon programında darbe girişimi gecesini hatırlatan Aksakallı, Halisdemir'den bahsederken gözyaşlarını tutamamıştı.

"ŞEHADET EMRİNE KADAR 8 KERE GÖRÜŞTÜK"

Aksakallı, o günleri şu sözlerle anlatmıştı:

"Ömer'in naaşına yöneldim. Tarif edilmez duygular, duamızı okuduk, alnından öptüm. Tekrar helallik istedim. Semih Terzi'nin gelişini öğrendikten sonra Ömer Halisdemir'i aradım. Benim o dönem 8 korumam vardı. Ömer Halisdemir de o koruma astsubaylarından biriydi. Ben karargahın dışında iken 24 saat esasına göre bu arkadaşlardan birisi komutanlık karargahında durur, ihtiyaç halinde bizimle iletişim sağlarlar. O günkü makam korumasında Ömer Halisdemir vardı. Ömer'i aradım. Bizim komuta katı diğer bölümlerden bağımsızdır. Durumu Ömer'e kısaca söyledim. 'Keşif yap, durum nedir bana ilet' dedim. Ömer çıktı, 'komutanım harekat merkezine yöneldiler. Çok iyi silahlı tesisatlı adamlarla harekat merkezini emniyete almışlar, bertaraf edilmesi için mi planlama yapacağız' dedi. Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük Ömer Halisdemir ile.

"TERZİ'NİN MUTLAKA ÖLDÜRÜLMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİM"

Ömer Halisdemir 1997'den beri birlikte çalıştığımız arkadaşımızdı. Baba oğul gibiydik. Tunceli Bingöl'de terörle mücadele harekatı yaparken 22 yaşında 1997'de katıldı. Özel kuvvetler kursunu bitirmişti. Bitirenleri birliklere birer ikişer tayin ederdik. Ömer de bir arkadaşıyla beraber bizim tabura katıldı. O yıllar terörle mücadele kritik ve yoğun geçen yıllar. Birbirini tanımanın en önemli ortamları. Artık birbirinizin zihin yapısını bile çözüyorsunuz. Yüzlerce çatışmaya girdik bölgede. Çok kritik operasyonlar yaptık.

Bizde kural vardır, ilk gelenleri çatışmalarda ön bölgeye almayız. Bunu sıkı sıkıya tembih ederim. Bir gün kritik operasyonda Ömer'i yanımda gördüm. Belki de nadir kızdığım anlardan birisiydi. Şiddetle kızdım. Tim komutanı vardı, Rıza üsteğmen. Rıza'yı aradım 'emrimi dinlemiyor musunuz' diye. Arka plana gönderdik. Çok atılgan ve cesurdu. Emri verdiğinizde tereddüt olmaz, kimse geri dönüp bakmaz. Biz 20 yıl baba oğul gibiydik. O gece dramatik hadiseler yaşandığı gecede 'Ömer' dedim 'Artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi'. 20 yıl mücadele ettik. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim.

Sonra belki kurtulma umudu olabilir diye bölgeyi tarif ettim. Dedim 'Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi' dedim. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi. Şehit haberini yine birlikte bizim yanımızda olan subaydan aldım. Daha sonra Semih Terzi'nin GATA'ya götürüldüğünü öğrendik.

"KANINI MUHAFAZA ALTINA ALDIK"

"Ömer Halisdemir'in kanını muhafaza altına aldık" diyen Zekai Aksakallı, şöyle devam etti:

"Adına çeşme yaptırdık. Benim haberim yoktu, basından gördüm Erzincanlı Dursun Ali bu şiiri yazıldı. Bu şiirin tamamı çeşmenin üstüne yazıldı. Annesi Fatma hanım vefat etmemişti. 7 kardeşlerdi. Biz tabii Hasan Hüseyin Amca bize 'sen de bizim evladımızsın' diye sarıldı. Bir ailenin ferdi olarak sıcak diyaloğumuz var. Halen devam ediyor. Elif'in durumunu konuştuk. Ömer'in kızı. Ömer akşam eve giderken sohbet ederdik. 15 Temmuz'dan önce 'Komutanım Elif'in tek hedefi var diş hekimi olmak, akşamları beraber çalışıyoruz' derdi. Hatta 'bir d önem gelme Elif'e yoğunlaş' dedi. Dedi ki, 'O durum ne olursa olsun kazanacaktır' dedi. Elif diş hekimliğini kazandı. Bu sene bitirmek üzere. Söyleyecek çok şey var da sanırım yeterli olur."