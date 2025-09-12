HABER

Vergi müfettişlerine rüşvet operasyonu: 6 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca vergi müfettişlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü ve planlı şekilde vergi mükellefleri hakkında düzenlenecek raporlardan maddi menfaat temin ettikleri ve şirketleri tehdit ederek rüşvet istedikleri iddiasıyla İstanbul ve Ankara'da operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında vergi başmüfettişi, vergi müfettiş yardımcıları ve yeminli mali müşavirinin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bazı vergi müfettişlerinin vergi mükellefleri hakkında düzenlenecek raporlardan maddi menfaat temin etmek amacıyla vergi mükellefleri ile irtibata geçtiği, ceza yazma tehdidiyle sindirip yüksek miktarlarda para talep ettikleri öne sürüldü.

Soruşturma kapsamında bu tarz iş ile işlemleri örgütlü ve planlı bir şekilde yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, birçok şirket yetkilisini mağdur ettikleri, kendileri ve 3. şahısları aracı kılarak şirket yetkilileri ile irtibata geçerek şirketler hakkında olumsuz rapor düzenlemekle ve bu şirketlerin kapanacağı konusunda tehdit ederek rüşvet istedikleri tespit edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Ankara İstanbul vergi
