Vergi usulsüzlüğünden aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Vergi usulsüzlüğünden aranan hükümlü yakalandı

Kırıkkale’de "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Kırıkkale’de "Vergi Usul Kanununa Muhalefet" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.U. isimli şahıs, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Açıklamada, kamu düzeni ve huzurunun sağlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

