Veri güvenliği nedir, kişisel veriler nasıl korunur?

Her tür bilgiye çok kısa sürede ulaşım sağlayan, birçok günlük ya da resmi işlemin kısa süreler içinde yapılabildiği internet dünyası genişledikçe bazı riskler de oluşmaktadır. Kişilerin gizliliklerini korumak, veri güvenliğini sağlayabilmek adına çeşitli uygulamalar ve teknolojiler geliştirilmiştir.

Ferhan Petek

Kişilerin internette dolaşırken, alışveriş yaparken ya da çeşitli işlemleri gerçekleştirirken alması gereken bazı önlemler bulunmaktadır. Güçlü bir parola oluşturarak kullanıcısı olunan hesabı korumak da bu önlemlerden biridir. Ayrıca siber güvenlik sistemleri ile devlet destekli teknolojiler de geliştirilerek olası siber tehlikelerin önüne geçmek hedeflenmiştir.

Veri güvenliği nedir?

Veri güvenliği, kişilere ait verileri bir yerden başka bir yere depolarken ya da aktarırken yetkisiz olan erişimlere ve değişikliklere karşı koruma sağlayabilmek adına tasarlanmış olan bir dizi politika olarak tanımlanmaktadır. Data security ya da veri güvenliğini sağlamak verilerin sosyal medya platformları, çeşitli internet siteleri, internet bankacılığı, çevrimi içi alışveriş işlemleri gibi çeşitli alanlarda yayılmasını ve kötü niyetli insanların ve yazılımların eline geçmesini engellemeyi hedeflemektedir.

Bilgi güvenliğinin ve kişisel veri korumasının temel unsurlarından biri de gizliliktir. Sadece yetkili olan kişilerin ya da kullanıcıların, hesap sahiplerinin erişimleri vardır ve içerik bilgileri gizlidir. Gizliliğin sağlanabilmesi için çok güçlü şifreler oluşturulmalı, kimlik doğrulama gibi çeşitli parola korumaları uygulanmalıdır.

Veri güvenliği ile kişisel veriler nasıl korunur?

Hem bireyler hem de firmalar için veri güvenliğini korumak son derece önemlidir. Bilgilerin verilerin güvenliğini sağlayabilmek için farkındalık oluşturabilmek ve bilgi güvenliği eğitimlerinin verilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Bu sayede kimlik avındaki kişi ve yazılımlardan korunabilmek mümkün olur.

Veri güvenliği için kişisel verilerin korunması adına şu önlemler alınabilir:

  • Sistemler düzenli olarak güncellenmelidir. Eskiyen sistemler çeşitli güvenlik açıkları içerebilmektedir.
  • Şüpheli etkinliklerin kontrol edilebilmesi için ağ etkinliği izlenmelidir.
  • Mevcut sistemler entegre edilmelidir. Güvenlik açıklarını ortadan kaldırabilmek adına düzenli sızma testleri ve risk analizleri yapılmalıdır.
  • Verilerin korunabilmesi adına güçlü şifreler kullanılmalıdır. Zayıf şifreler güvenlik ağını da zayıf kılar ve kablosuz ağlara kötü yazılımlar ve siber suçlular tarafından daha kolay ulaşılma riski doğar.
