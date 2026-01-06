Veyis Ateş ile ilgili çarpıcı iddia! Mehmet Akif Ersoy: "İlk teklif eden Veyis Ateş"

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Ersoy, "Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişilerin cinsel ilişki yaşadıkları, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları" gerekçeleriyle tutuklanmıştı.

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ersoy etkin pişmanlıktan yararlanmak için İstanbul Adalet Sarayı'nda ek ifade vermişti. Ersoy'un savcılığa verdiği ek ifade işleminin yaklaşık 3.5 saat sürdüğü öğrenilmişti.

VEYİS ATEŞ DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha sonra yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Habertürk'ün eski TV Genel Müdürü Veyis Ateş te tutuklanmıştı.

"UYUŞTURUCU İLK TEKLİF EDEN VEYİS ATEŞ"

Süperhaber'in haberine göre Ersoy savcılığa verdiği ek ifadeleri avukatı Hüseyin Kaya katıldığı Youtube programında aktardı. Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu madde kullanmayı kendisine ilk teklif eden kişinin Veyis Ateş olduğunu söylediği iddia edildi.

Veyis Ateş’in bu teklifini kabul ettiğini söyleyen Ersoy, sonrasında da bazı ortamlarda aralıklarla ‘uyuşturucu’ kullandığını belirtti.

"ERSOY'A ÇAY İÇMEYE GİTTİM"

Ateş ise geçtiğimiz günlerde verdiği savcılık ifadesinden uyuşturucu kullandığına ilişkin iddiaları reddetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım.”