HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Veyis Ateş ile ilgili çarpıcı iddia! Mehmet Akif Ersoy: "İlk teklif eden Veyis Ateş"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş tutuklanmıştı. Ersoy etkin pişmanlıktan yararlanmak için ek ifade vermişti. Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu madde kullanmayı kendisine ilk teklif eden kişinin Veyis Ateş olduğunu söylediği iddia edildi.

Veyis Ateş ile ilgili çarpıcı iddia! Mehmet Akif Ersoy: "İlk teklif eden Veyis Ateş"
Recep Demircan

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı. Ersoy, "Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişilerin cinsel ilişki yaşadıkları, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları" gerekçeleriyle tutuklanmıştı.

Veyis Ateş ile ilgili çarpıcı iddia! Mehmet Akif Ersoy: "İlk teklif eden Veyis Ateş" 1

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde Ersoy etkin pişmanlıktan yararlanmak için İstanbul Adalet Sarayı'nda ek ifade vermişti. Ersoy'un savcılığa verdiği ek ifade işleminin yaklaşık 3.5 saat sürdüğü öğrenilmişti.

VEYİS ATEŞ DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında daha sonra yapılan operasyonlarda gözaltına alınan Habertürk'ün eski TV Genel Müdürü Veyis Ateş te tutuklanmıştı.

Veyis Ateş ile ilgili çarpıcı iddia! Mehmet Akif Ersoy: "İlk teklif eden Veyis Ateş" 2

"UYUŞTURUCU İLK TEKLİF EDEN VEYİS ATEŞ"

Süperhaber'in haberine göre Ersoy savcılığa verdiği ek ifadeleri avukatı Hüseyin Kaya katıldığı Youtube programında aktardı. Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu madde kullanmayı kendisine ilk teklif eden kişinin Veyis Ateş olduğunu söylediği iddia edildi.

Veyis Ateş’in bu teklifini kabul ettiğini söyleyen Ersoy, sonrasında da bazı ortamlarda aralıklarla ‘uyuşturucu’ kullandığını belirtti.

"ERSOY'A ÇAY İÇMEYE GİTTİM"

Ateş ise geçtiğimiz günlerde verdiği savcılık ifadesinden uyuşturucu kullandığına ilişkin iddiaları reddetmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben Mehmet Akif Ersoy'un Piyalepaşa'daki evine 2018-2020 yılları arasında gittim, çay içmeye uğramışlığım olmuştur. İki günden bu yana 20 yıllık itibarımı yerle bir ettiler. Uyuşturucuyla çok mücadele eden birisiyim, yıllarca bu konuda haberler yaptım.”

06 Ocak 2026
06 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ’da karaya oturan gemi kurtarıldıTekirdağ’da karaya oturan gemi kurtarıldı
Bursa’da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda silah ve obje ele geçirildiBursa’da tarihi eser operasyonu: Çok sayıda silah ve obje ele geçirildi
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Mehmet akif Ersoy Veyis Ateş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

Uzman isimden akaryakıt açıklaması: 'Pompaya yansır'

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

'Hazırlığı yapılıyor' En düşük emekli maaşı için refah payı çıkışı! Rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.