Vezirköprü’de odun yüklü kamyonda yangın çıktı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ormandan odun taşıyan kamyonun ön tekerleklerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken kamyon kullanılamaz duruma geldi.

Yangın, Vezirköprü ilçesine bağlı Kargıcak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. idaresindeki 19 AGM 556 plakalı, odun yüklü kamyonun ön tekerleklerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve emniyet ekipleri yönlendirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği ekipleri, kamyonun ön bölümünde çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürülürken alevlerin kamyonun odun yüklü kasasına ulaşması engellendi.

Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken yangın nedeniyle kamyon kullanılamaz hâle geldi.