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  4. Vicdansız anne babayla ilgili yeni gelişme! Engelli çocuğun yardım çığlıkları apartmanı inletmişti

Vicdansız anne babayla ilgili yeni gelişme! Engelli çocuğun yardım çığlıkları apartmanı inletmişti

02.02.2025 12:04
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Kocaeli'de engelli H.K.Ç.'nin anne babası tarafından darbedilmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Engelli çocuğun merdivende tekmelerle ve terlikle darbedilmesi sosyal medyada infial yaratmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama geldi.

Vicdansız anne babayla ilgili yeni gelişme! Engelli çocuğun yardım çığlıkları apartmanı inletmişti

Kocaeli'deki skandal görüntülerle ilgili bakanlık devreye girdi. Apartmanın merdiveninde engelli oğullarını darbeden çift gözaltına alındı. Engelli çocuk H.K.Ç. ise korumaya alındı.

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APARTMANIN MERDİVENİNDE KORKUNÇ GÖRÜNTÜLER

Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbetti. Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.’ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu.

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Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.’nin başına tekmeyle vurdu.

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ANNE BABAYA GÖZALTI, ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından anne ve baba dün gözaltına alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "30 Ocak 2025 tarihinde engelli bir çocuğun anne ve babasının şiddetine maruz kaldığına yönelik ihbarın ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından engelli çocuğumuz devlet koruması altına alınmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine de müdahil olarak şiddet uygulayan şahısların gereken cezayı almasının yakın takipçisi olacağız" denildi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı darp engelli
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