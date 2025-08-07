Vicdansızlar! Depremde ölen avukatların diplomalarını silip istediklerini böyle kaydetmişler

Sahte diploma skandalı Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Her gün ortaya çıkan yeni detaylar ise durumun vahametini bir kez daha gözler önüne seriyor. İddianamede özellikle Ziya Kadiroğlu ile olan mesajlaşmalarda, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden avukatların listelerinin temin edilerek birbirlerine gönderildiği kısımlar dikkat çekti. İddianamede, "Ülkemizde meydana gelen deprem neticesinde Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde vefat eden avukatların listelerini temin etmek suretiyle birbirlerine göndererek rahmet dileklerini ileten mesajlar tespit edilmiştir" denildi.

ONLARI SİLİP BAŞKALARINI EKLEMİŞLER

İddianamede ayrıca "Şüphelilerin vefat eden avukatların isimlerini ve mezuniyetlerini tespit ederek üniversitedeki kayıtlarını sildikleri, ardından kendilerinden hukuk fakültesi mezuniyeti talep eden kişileri vefat eden avukatların yerine ilgili üniversitelere kayıt ettikleri bilinmektedir" ifadesine yer verildi.

SAHTE ECZACI DA VAR

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında tutuklanan Yelda Boğa'nın Adana'da ikamet ettiği, Mersin Üniversitesi'nde sahte elektronik imza kullanılmak suretiyle adına "Eczacılık " lisans programından yasa dışı mezuniyet kaydı oluşturulduğu öğrenildi.

'DİPLOMA VERİLİR' İLANI

İddianamede yer alan bilgilere göre depremde vefat eden kişilerin mezuniyet bilgilerinin silinmesiyle yapılan sahte diplomalar karşılığında 500 bin TL istendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Algan Çelik'in iddianamede de yer alan ifadesine göre sahte diplomaların depremde vefat eden kişiler üzerinden yapıldı ve karşılığında 500 bin TL istendi. Algan ifadesinde sosyal medya platformu İnstagram'da "diploma verilir" ilanı gördü.

PARAYI VERMEYİNCE KAYDINI SİLDİLER

Buradaki ilana tıklayan Algan kendisini Oğuz ismiyle tanıtan biriyle konuştu ve ondan 2 yıllık turist rehberlik diploması istedi. Oğuz isimli şahıs ise talep ettiği bölümün 4 yıllık olduğunu, ücretinin 200 bin TL olduğunu ve söz konusu işlemin depremde vefat eden kişilerin mezuniyet bilgilerinin silinerek yerine talep eden kişilerin kayıtlarının yapıldığı konusunda bilgiler verdi. Bu parayı gönderen Algan'ın adında sahte diploma düzenlendi. Ancak daha sonra ücret 500 bin TL'ye çıkarıldı. Fakat Algan bu parayı vermedi. Parayı vermeyince Algan'ın sahte mezuniyet kaydı bir süre sonra e-devletten silindi.