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  4. VİDEO | Boşanma aşamasındaki eşinin kapısına dayandı... Sokak ortasında havaya ateş açıp tehdit etti!

VİDEO | Boşanma aşamasındaki eşinin kapısına dayandı... Sokak ortasında havaya ateş açıp tehdit etti!

03.04.2025 13:16
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.04.2025 13:16
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Ataşehir'de eşi ile boşanma aşamasındaki M.C. isimli kişi kadına ve mahalleliye korku saçtı. Eşinin kapısına dayanan M.C., havaya ateş açıp silahla tehdit etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Esatpaşa Mahallesi Aşıkveysel Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.C., bir süredir ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşinin evinin önüne gitti. İkili arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya dönüştü.

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İSTEDİĞİ OLMAYINCA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesiyle M.C., yanında getirdiği tabancayla eşinin yanına gelmesi için havaya bir el ateş açtı. Eşi yanına gelmeyince M.C. tabancayı kafasına doğrultarak intihar etmeye kalkıştı. Durum üzerine kadın, M.C.'nin yanına geldi, bir süre tartıştıktan sonra ikili araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

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TUTUKLANDI

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Ataşehir Asayiş Büro Ekipleri tarafından yakalanan M.C, tutuklandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ataşehir boşanma silah
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