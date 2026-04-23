Burdur'da bir kişi sosyal medyada çektiği videoyla ekipleri harekete geçirdi. Videoda evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmesini isteyen kişi, bunun gerçekleşmemesi durumunda 22 Mayıs'ta saldırı düzenleyeceğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, H.E. (46) yaşındaki şahıs sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile tarih vererek evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmesini, aksi takdirde büyük saldırı olacağı tehdidinde bulundu.

Video paylaştı, saldırı tarihi verdi: Evlenmek istediği kadın verilmezse... 1

"NE JANDARMA NE POLİS DİNLERİM"

H.E. ayrıca videoda, "Ben size söylüyorum bu sizi son uyarışım. Bir daha uyarmıyorum. Partnerlerimi durduramıyorum. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Eğer evlenecek olduğum kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ben size diyorum. Ne jandarma dinlerim ne de polis" ifadelerini kullandı.

Video paylaştı, saldırı tarihi verdi: Evlenmek istediği kadın verilmezse... 2

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımın tespitinin ardından harekete geçen Bucak İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından bahse konu şahıs kısa süre içerisinde tespit ederek gözaltına alındı. Buradaki ifadesinin tamamlanmasının ardından H.E., Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Sahsın adli dengesinin yerinde olup olmadığına yönelik incelemenin devam ettiği bildirildi.

Video paylaştı, saldırı tarihi verdi: Evlenmek istediği kadın verilmezse... 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye 23 Nisan’ı coşkuyla kutluyorTürkiye 23 Nisan’ı coşkuyla kutluyor
Lise öğrencileri geliştirdi: Yapay zeka ve yerel uydu destekliLise öğrencileri geliştirdi: Yapay zeka ve yerel uydu destekli

En Çok Okunan Haberler
Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Doğum izni ve 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Ankara’da okulda silah paniği: 3 gün boyunca okula getirmiş

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Volkan Demirel'den Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

Kansere yakalandı, saçları döküldü! Son halini paylaştı

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ŞOK'a para sayma makinesi geliyor!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

ÖTV’siz araç alacaklar dikkat: Şartlar değişti!

