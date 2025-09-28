Videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyordu! Trafik polisi Serkan Durmuş hakkında soruşturma

Trafik kurallarını kendine özgü anlatımı ve mizacıyla sosyal medyadan paylaşan trafik polisi Serkan Durmuş, çektiği videolar nedeniyle şikayet edildi.
Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre Durmuş, hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.
Durmuş'a “Yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek” fiilinden maaş kesimi cezası ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası ve “Görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak” fiilinden ise uyarı cezası verildi.
Hakkında başlatılan disiplin soruşturmasının detayları şöyle:
“Yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek” fiilinden maaş kesimi cezası ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası,
