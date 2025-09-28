HABER

Videoları sosyal medyada büyük ilgi görüyordu! Trafik polisi Serkan Durmuş hakkında soruşturma

Trafik polisi Serkan Durmuş, trafik kurallarını anlattığı videolarla sosyal medyada gündem gündem olmuştu. Çektiği videolar nedeniyle şikayet edildiği öğrenilen Durmuş'a başlatılan soruşturma kapsamında maaş kesimi ile kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası uygulandığı öğrenildi.

Recep Demircan

Trafik kurallarını kendine özgü anlatımı ve mizacıyla sosyal medyadan paylaşan trafik polisi Serkan Durmuş, çektiği videolar nedeniyle şikayet edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre Durmuş, hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

TRAFİK POLİSİNE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA CEZASI

Durmuş'a “Yetkili olmadığı halde kamuoyuna bilgi vermek” fiilinden maaş kesimi cezası ve kısa süreli görevden uzaklaştırma cezası ve “Görev sırasında yasaklanan davranışlarda bulunmak” fiilinden ise uyarı cezası verildi.

