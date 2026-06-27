Vietnam'da ilk Ulusal Yarı İletken Çip Üretim Destek Merkezi kuruldu

Vietnam ilk ulusal çip araştırma ve pilot üretim merkezini faaliyete geçirerek yarı iletken sektöründeki küresel rekabete resmen katıldı. Başkent Hanoi'deki Ulusal Yarı İletken Çip Üretim Destek Merkezi'nin kuruluşu, Vietnam Bilim ve Teknoloji Bakanı Vu Hai Quan'ın katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreniyle kutlandı.

Bilim ve Teknoloji Bakanı Vu Hai Quan, açılış töreninde yaptığı konuşmada Vietnam'ın yarı iletken sanayisinin geliştirilmesine yönelik nispeten eksiksiz bir yasal çerçeve ve politika sistemi oluşturduğunu, bunun da Bakanlık ve hükümetin güçlü kararlılığını ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan, temel mekanizmalar, politikalar ve altyapının oluşturulduğunu belirterek, en önemli meselenin artık uygulama kapasitesi olduğunu ifade etti. Yarı iletken sanayisinin, araştırma enstitüleri, üniversiteler ve işletmeler arasında sıkı bir iş birliği olmadan gelişemeyeceğini vurguladı.

Bakan Quan, iş dünyası ve uzmanların çözüm üretmesini beklediğini üç temel noktanın bulunduğunu söyledi. Bakan ilk olarak, Vietnam'ın yarı iletken iş gücünün kalitesinin nasıl artırılacağı ve bunun nasıl ulusal bir rekabet avantajına dönüştürüleceği sorusunu sordu.

Quan, sektördeki mevcut en büyük sorunun yalnızca nitelikli öğretim elemanı eksikliği değil, aynı zamanda öğrenciler için laboratuvar ve uygulama ortamlarının yetersizliği olduğunu söyledi. İş dünyasının üniversitelerle iş birliği yaparak yetenek yetiştirmesini beklediklerini belirten Bakan, "Gerçek anlamda üstün bireyler olmadan yarı iletken sektöründe sıçrama yapılamaz" dedi.

Bakan, Vietnamlı şirketlerin küresel yarı iletken değer zincirine nasıl daha fazla dahil olabileceğinin, bu alandaki önemli sorulardan bir başkası olduğunu söyledi.

Quan, doğrudan yabancı yatırım şirketlerinin dikkatinin çekilmesinin yanı sıra, küçük ve orta ölçekli işletmelerin üretim zincirinin belirli aşamalarına katılımını destekleyecek mekanizmaların gerektiğini vurguladı. Hükümetin ortak altyapı, test merkezleri ve laboratuvarlara yatırım yapabileceğini, ancak şirketlerin hangi aşamada yer alacaklarını netleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır