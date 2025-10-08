HABER

Vietnam'da Matmo tayfunu felakete neden oldu

Vietnam'da Matmo tayfununun getirdiği şiddetli yağışların yol açtığı seller sonucu ülkenin kuzey bölgelerinde 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. Sellerde 4 bin 800'den fazla ev hasar aldı

Ağustostan bu yana Kajiki, Ragasa ve Bualoi gibi ölümcül tayfunların etkisindeki Vietnam, son günlerde de Matmo tayfununun neden olduğu olumsuz hava koşullarıyla mücadele ediyor.

Tayfunun şiddetli yağışları beraberinde getirmesi sonucu dün ülkenin kuzey bölgelerinde nehir taşkınları, su baskınları ve heyelanlar meydana geldi.

Yetkililer, tayfunun neden olduğu seller nedeniyle kuzeydeki kentlerde 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişiden ise haber alınamadığını açıkladı.

Yerel basındaki haberlerde de 4 bin 800'den fazla evin sellerde hasar gördüğü bilgisi yer aldı.

Şiddetli yağışların bugün itibarıyla durduğu fakat alçak bölgelerde sel riskine karşı alarm durumunun devam ettiği belirtildi.

Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ise sellerden etkilenen bölgelere destek amacıyla milyonlarca dolarlık acil yardım paketini onayladı.

Adı, Guam yerlilerinin Chamorro dilinde "ağır yağmur" anlamına gelen Matmo, Pasifik'te 2025 tayfun sezonunun 21. şiddetli fırtınası olarak kayda geçti.

Çin'de tayfunun yol açabileceği olası seller ve afet durumu nedeniyle alarma geçilmişti. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

