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Vietnam’da tur teknesi alabora oldu: 27 ölü

Vietnam’ın Halong Körfezi’nde tur teknesinin fırtınarda alabora olması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti. Teknedekilerin çoğunun yerli turist olduğu öğrenilirken, kurtarma ekipleri turistlerin uyruklarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Vietnam’da tur teknesi alabora oldu: 27 ölü

Vietnam’da tekne faciası yaşandı. Ülkenin güneyindeki Halong Körfezi’nde 53 kişiyi taşıyan tur teknesinin fırtına nedeniyle alabora olması sonucu en az 27 kişi hayatını kaybetti. Devlete bağlı Vietnam Haber Ajansı’nın yerel yetkililere dayandırdığı haberde, kurtarma ekiplerinin 11 kişiyi sağ kurtardığı ve ölenlerin 8’inin çocuk olduğu bildirildi.

Vietnam’da tur teknesi alabora oldu: 27 ölü 1

KİMLİKLERİ HENÜZ AÇIKLANMADI

Teknedekilerin çoğunun yerli turist olduğu öğrenilirken, kurtarma ekipleri turistlerin uyruklarıyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Bu yıl Güney Çin Denizi’ni vuran üçüncü tayfun olan Wipha’nın gelecek haftanın başlarında Vietnam’ın kuzey kıyılarına ulaşması bekleniyor.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vietnam kaza tekne
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