Villa bahçesinde ceset bulundu: '3-4 ay önce gömülmüş'

İstanbul Büyükçekmece’de boş bir villanın bahçesine gömülü erkek cesedi bulundu. Cesedin uzun süredir aranan yabancı uyruklu bir adama ait olduğu öne sürüldü.

Olay, Büyükçekmece ilçesi Kumburgaz Mahallesi’nde dün yaşandı. İddiaya göre bir süredir aranan yabancı uyruklu erkek şahısla ilgili araştırma yapan polis ekipleri adamın cesedini inşaat halindeki villanın bahçesine gömülü olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, villa çevresinde hassas burunlu köpekle yaptığı arama tarama neticesinde arka bahçede cesedi buldu.

"3-4 AY ÖNCE GÖMÜLMÜŞ SANIRIM"

Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılırken olayla ilgili henüz bilgi ise paylaşılmadı.

Olay bölgesinde bulunan bir vatandaş, "Sabah erkenden memurlar geldi. Bu çevreyi taradılar. Ön tarafı kazdılar, pek fazla bir şey bulamadılar. Bu arkada tarafı incelediler. Benim bildiğim kadarıyla bir erkek cesediymiş. 3-4 ay önce gömülmüş sanırım. Tam olarak bilgim yok. Sadece dün memur arkadaşlar kazdı buldular. Köpekler eşliğinde aradılar" dedi.

Büyükçekmece
