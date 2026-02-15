HABER

Vinci 777 gülle donatıp eşine sürpriz yaptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çekicinin vincini 777 gülle donatılmış buket haline getiren adam, eşine sürpriz yaptı.Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çekicisinin vincini 777 gülle donatılmış buket haline getiren Hüseyin Yılmaz, eşine sürpriz yaptı.

Vinci 777 gülle donatıp eşine sürpriz yaptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çekicinin vincini 777 gülle donatılmış buket haline getiren adam, eşine sürpriz yaptı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çekicisinin vincini 777 gülle donatılmış buket haline getiren

Hüseyin Yılmaz, eşine sürpriz yaptı. Ortası beyaz güllerle kalp figürü şeklinde 777 gülle tasarlanan dev arajman çalışması Sevgililer Günü’nün de simgesi oldu.

Araç platformu büyüklüğünde hazırlanan aranjman, özellikle ilçe merkezindeki ana arterlerde dikkat çekti. Kırmızı güllerle kaplanan yuvarlak tasarımın ortasında yer alan beyaz kalp figürlü dev arajmanı görenler cep telefonlarına sarıldı. Genç çiftler ve aileler dev kalbin önünde hatıra fotoğrafları çektirirken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Çekicinin Gazipaşa caddelerindeki görüntüsü dronla da kayıt altına alındı.

SÜRPRİZ ANLAR YAŞANDI

Etkinlik kapsamında zaman zaman sürpriz anlar da yaşandı. Çekiciyi görüp balkona çıkan vatandaşlar, karşılarında dev kalp tasarımını görünce şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Hüseyin Yılmaz, 14 şubat için arkadaşlarının desteğiyle eşine sürpriz yapmak istediğini belirterek, "Eşim Sultan Yılmaz’a evin önüne çıkıp video çekmesini istedim, eve ulaştığımda beni ve aracı görünce çok mutlu oldu. Sonrasında emek verdiğimiz bu çalışmayı Gazipaşa sokaklarında da sergiledik, çok güzel tepkiler aldım" dedi.

Kaynak: İHA

