Virajı alamayan kamyon 2 otomobili biçti: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde virajı alamayan kamyon, karşı yönden gelen 2 otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Virajı alamayan kamyon 2 otomobili biçti: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, Güzelbağ Mahallesi Alanya-Gündoğmuş karayolu 15. kilometresinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ş. (61) idaresindeki toprak yüklü kamyon, Güzelbağ istikametinden Konaklı istikametine seyir halinde ilerlediği esnada virajı alamayıp karşı istikametten gelen Ömer Demir idaresindeki ve R.İ. idaresindeki otomobillere çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü Ömer Demir olay yerinde hayatını kaybederken, diğer aracın sürücüsü R.İ., yolcu C. İ. ve çekici sürücüsü M.Ş. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

