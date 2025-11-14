HABER

Vincin kırılmasıyla 2 işçi 25 metreden yere çakıldı

Hatay’da şantiye alanında 25 metrelik vincin kırılmasıyla yere düşen 2 işçi, metrelerce yükseklikten yere çakılarak yaralandı.

Vincin kırılmasıyla 2 işçi 25 metreden yere çakıldı

Olay, Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde bulunan bir şantiye alanında yaşandı. Şantiyede bulunan 25 metrelik yüksekliğe sahip vinçte, 2 işçi çalıştığı esnada kırılma yaşandı. Vinçte oluşan arıza nedeniyle devrilen vinçte bulunan 2 işçi, metrelerce yükseklikten yere çakıldı. Vinçten düşen 2 işçi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, vinçten düşen işçilere yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumları iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hatay
