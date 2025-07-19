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Virajı alamayan 2 çocuk bisikletle 5 metre yükseklikteki varyanttan çalılıklara düştü

Antalya’da bisikletle giderken yokuşta virajı alamayan 2 çocuk, yaklaşık 5 metre yükseklikten çalılık alana düştü. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılan çocuklar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.

Virajı alamayan 2 çocuk bisikletle 5 metre yükseklikteki varyanttan çalılıklara düştü

Olay, saat 15.00 sıralarında Konyaaltı Sahili Varyant’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletleriyle yokuş aşağı inen üç çocuktan Mehmet D. (13) ve Cumali B. (16), virajı alamayarak yaklaşık 5 metre yükseklikten çalılık alana savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Mehmet D. ve Cumali B.’nin sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet birimleri, olayın ardından durumu çocukların ailelerine bildirdi.

(İHA)

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antalya
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